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Hava Durumundan YIlın Son Günü O İllere Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Yılın Son Yağmuru Fena Geliyor

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Hava Durumundan YIlın Son Günü O İllere Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Yılın Son Yağmuru Fena Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve doğusunda parçalı bulutlu bir hava hakim. Özellikle Artvin çevresinde kuvvetli yağış riski var. Artan sıcaklıklar, Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak. Uyarı: Sel, su baskını ve buzlanmaya karşı dikkatli olun. Anlık hava durumu için takipte kalın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu yaşayacak. Doğu Karadeniz kıyıları (Giresun hariç) yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava bekleyebilir.

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Hava Sıcaklığı Değişiklikleri: Karadeniz'de Artış, Diğer Yerlerde Stabil

Hava sıcaklıklarıyla ilgili tahminlere göre, Karadeniz bölgesinde 3 ila 7 derece arasında bir artış bekleniyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredilecek.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Artvin ve Çevresi Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün özel uyarısına göre, Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor, bu yağış miktarı 30-60 kg/m² olabilir. Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm kar yüksekliği) görülebilir. Bu durum, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışının beklendiği bölgelerde buzlanma ve don olaylarına, bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise tipi şeklinde kar yağışına neden olabilir.

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Uyarı: Yaşanan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir. Artvin ve çevresindeki vatandaşlar özellikle bu duruma karşı hazırlıklı olmalıdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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