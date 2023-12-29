Hava Durumundan Yeni Yıl Uyarısı: Ocak 2024 Ayından İtibaren El Nino Sıcakları Geri Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler ise parçalı ve az bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.

Sıcaklık Değişiklikleri ve Mevsim Normalleri

Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor; genel olarak ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif esmesi, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İl İl Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis olaylarına dikkat edilmelidir.

Edirne - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C.

- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C. İstanbul - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C.

- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C. Kırklareli - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 13°C.

- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 13°C. Kocaeli - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 17°C.

Ege Bölgesi

Ege bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Yine de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olasılığına dikkat edilmelidir.

Afyonkarahisar - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 14°C.

- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 14°C. Denizli - Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 18°C.

- Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 18°C. İzmir - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 18°C.

- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 18°C. Manisa - Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C.

Bu güncel hava durumu tahminleriyle birlikte, doğru giyinerek ve planlarınızı buna göre yaparak hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.