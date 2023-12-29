  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Hava Durumundan Yeni Yıl Uyarısı: Ocak 2024 Ayından İtibaren El Nino Sıcakları Geri Geliyor!

Hava Durumundan Yeni Yıl Uyarısı: Ocak 2024 Ayından İtibaren El Nino Sıcakları Geri Geliyor!

Yayınlanma:
Hava Durumundan Yeni Yıl Uyarısı: Ocak 2024 Ayından İtibaren El Nino Sıcakları Geri Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayları görülebilir. Sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik olmamakla birlikte, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler ise parçalı ve az bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.

Sıcaklık Değişiklikleri ve Mevsim Normalleri

Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor; genel olarak ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif esmesi, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

2023/09/15/yagmur.jpg

İl İl Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis olaylarına dikkat edilmelidir.

  • Edirne - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C.
  • İstanbul - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C.
  • Kırklareli - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 13°C.
  • Kocaeli - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 17°C.

Ege Bölgesi

Ege bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Yine de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olasılığına dikkat edilmelidir.

2023/09/19/yagmurrr.jpg

  • Afyonkarahisar - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 14°C.
  • Denizli - Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 18°C.
  • İzmir - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor. Sıcaklık: 18°C.
  • Manisa - Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 12°C.

Bu güncel hava durumu tahminleriyle birlikte, doğru giyinerek ve planlarınızı buna göre yaparak hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Denizbank Bonus Kampanyasıyla Yıl Sonuna Özel Fırsatlar! Tek SMS ile Anında 16.000 TL Ödeme
Denizbank Bonus Kampanyasıyla Yıl Sonuna Özel Fırsatlar! Tek SMS ile Anında 16.000 TL Ödeme
Yılın Son Hava Durumu Uyarısı Olabilir! Meteoroloji Uzmanlarından 31 Aralık 2023 İçin Kar Uyarısı
Yılın Son Hava Durumu Uyarısı Olabilir! Meteoroloji Uzmanlarından 31 Aralık 2023 İçin Kar Uyarısı
Yeni Yıl Öncesi O Sigara Grubuna Sessiz Sedasız Okkalı Zam! En Düşük Sigara 65 TL Oldu
Yeni Yıl Öncesi O Sigara Grubuna Sessiz Sedasız Okkalı Zam! En Düşük Sigara 65 TL Oldu
Ziraat Bankası İle Ev Sahibi Olma Fırsatı: Ortak Konut Kredisi Kampanyası Detayları
Ziraat Bankası İle Ev Sahibi Olma Fırsatı: Ortak Konut Kredisi Kampanyası Detayları
Meteoroloji Uzmanlarından Yılın Son Kar Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yeni Yılda O İller Beyaza Bürünecek
Meteoroloji Uzmanlarından Yılın Son Kar Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yeni Yılda O İller Beyaza Bürünecek
Sosyal Yardım Ödemelerine 2024 Zam Oranı Netleşti! Evde Bakım Ödemelerine Yüzde Yüz Zam
Sosyal Yardım Ödemelerine 2024 Zam Oranı Netleşti! Evde Bakım Ödemelerine Yüzde Yüz Zam
Ziraat Bankası: Anında Onaylı 14.000 TL Nakit Kredi Kampanyasıyla Finansal Rahatlık
Ziraat Bankası: Anında Onaylı 14.000 TL Nakit Kredi Kampanyasıyla Finansal Rahatlık