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Hava Durumundan O İlleri Peş Peşe Uyardı! Kar ve Fırtına Ortalığı Kasup Kavuracak

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Hava Durumundan O İlleri Peş Peşe Uyardı! Kar ve Fırtına Ortalığı Kasup Kavuracak
Hava durumu uzmanları, vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle Trakya bölgesinde kar yağışı bekleniyorsa, sürücülerin ve yolcuların tedbirli olmaları önem taşıyor. Meteorolojik gelişmeleri takip etmek ve güncel bilgilerle hareket etmek, güvenli bir şekilde hareket etmenin anahtarıdır.

Meteoroloji ve hava durumu uzmanları, güncel analizlere göre, Marmara bölgesinde kar yağışı beklenmese de Trakya bölgesinde kar yağışının mümkün olduğunu belirtiyor. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışının olabileceği konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

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Murat Şahin'den Güncel Bilgiler

Meteoroloji uzmanı Murat Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla önemli bilgileri aktarıyor. Şahin, Cumartesi günü öğle saatlerine dair yaptığı değerlendirmede, 16 Aralık tarihinde Trakya'da kar yağışı için uygun şartların oluşabileceğini belirtiyor.

Sıcaklıkta Ani Düşüş Bekleniyor

Murat Şahin'in yaptığı paylaşımda öne çıkan bir diğer detay ise sıcaklıklarda beklenen ani düşüş. Özellikle Poyraz etkisiyle birlikte sıcaklıkların 10-15 derece kadar birden azalabileceğine dikkat çekiyor.

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Hava Durumu Analizi

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz Yağış Alacak

Şahin'in verdiği bilgilere göre, 16 Aralık'ta Trakya bölgesinde kar yağışı beklenirken, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağışlı bir hava öngörülüyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun Batısı da Yağış Alacak

Uzmanlar, ayrıca İç Anadolu'nun batısında da yağışlı bir hava durumu olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu bölgelerde de yağışların etkili olması bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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