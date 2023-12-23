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Hava Durumundan O İllere SMS ile Uyarı Geçildi! Kar ve Sağanak Ortalığı Götürecek

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Hava Durumundan O İllere SMS ile Uyarı Geçildi! Kar ve Sağanak Ortalığı Götürecek
Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli yağışlar! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Marmara'da öğleden sonra fırtına beklenirken, Batı Karadeniz illerinde yağmur ve karla karışık yağışlar görülecek. Halk, hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamasına göre, Marmara Denizi çevresinde hava durumu bugün öğleden sonra önemli değişikliklere sahne olacak. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden eserek 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu etki, akşam saatlerinde azalacak ve normale dönecek.

Marmara Denizi'nde Fırtına Etkisi

Marmara bölgesinde yaşayanlar, özellikle öğle sonrası dikkatli olmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşacak fırtına, denizcilik ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir.

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Batı Karadeniz'de Yağışlı Hava: Dikkat Çeken Noktalar

Batı Karadeniz bölgesinde ise bu akşam saatlerinden itibaren farklı hava koşulları yaşanacak. İşte bölgesel olarak beklenen durumlar:

Düzce ve Sinop: Kuvvetli Yağmur

Düzce ve Sinop'ta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur bekleniyor. Halk, ani yağışlara karşı dikkatli olmalıdır.

Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük: Kuvvetli Yağmur ve Karla Karışık Yağmur

Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük illerinde ise kuvvetli yağmurun yanı sıra yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Sürücüler ve yayalar, bu duruma karşı tedbirli olmalıdır.

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Bolu, Çankırı, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın İç ve Yüksek Kesimleri: Kar Yağışı

Bolu'nun yüksekleri, Çankırı'nın kuzeyi, Düzce'nin doğu ve yüksekleriyle Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanlar, kar yağışının yaratabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalıdır.

Kastamonu: Yoğun Kar Yağışı

Kastamonu il genelinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Halkın, yoğun kar yağışının neden olabileceği ulaşım sıkıntılarına karşı dikkatli olması önemlidir.

Hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki hava olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmak, günlük yaşantımızı olumsuz etkilerden korumak adına önemlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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