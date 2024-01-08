Hava Durumundan Hafta İçi Uyarısı: Pazartesi ve Çarşamba Günleri Sel ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre; kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinde, ayrıca Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde lokal olarak kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu durum sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Bu nedenle bölgede yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Balıkesir'in Batı Kıyı İlçeleri ve Antalya'nın Doğu Kesimleri

Özellikle Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağışlara hazırlıklı olunmalıdır. Bu bölgelerde sel, su baskını ve diğer olumsuz hava koşulları riski bulunmaktadır. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına da dikkate alınmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in İç Kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ve Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) eseceği öngörülmektedir. Yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Bu durum ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi riskleri artırabilir. Bu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat), yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE - °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL - °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ - °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ - °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı