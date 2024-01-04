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Hava Durumu Uyarısı: O İlleri O Saat Aralıklarında Sel Basacak!

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Hava Durumu Uyarısı: O İlleri O Saat Aralıklarında Sel Basacak!
Meteoroloji uyarıyor! Türkiye genelinde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Batman, Siirt ve Şırnak'ta sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca, Orta Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası başladı ve 81 ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, bu akşam saatlerinden itibaren bazı iller için kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısı yaptı.

Kuvvetli Yağışlar ve Kar Yağışı Beklenen İller

Bu akşam saatlerinden itibaren yarın (05.01.2024 Cuma) gece saatlerine kadar bazı illerde dikkat çekici hava koşulları bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin il il uyarıları.

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Batman, Siirt ve Şırnak

Bu illerde kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

Van ve Bitlis Çevresi

Kar yağışı bu bölgelerde yoğun olarak hissedilecek.

Hakkari, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak'ın Doğusu

Yüksek kesimlerde yer yer 20 cm ve üzeri kar yüksekliği bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, karla kaplı dik yamaçlı kesimlerde çığ tehlikesine dikkat edilmelidir.

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Orta Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına

Meteoroloji, Orta Karadeniz bölgesinde de önemli bir hava durumu değişikliği öngörüyor. Rüzgârın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zaman içinde Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğuda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtına etkisini akşam saatlerinden sonra kaybedecek.

Başlama Zamanı: 05.01.2024 04:00 Bitiş Zamanı: 05.01.2024 22:00

Bu hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir. İlerleyen saatlerde Meteoroloji'den gelebilecek güncellemelere de dikkat edilmesi, güvenli bir şekilde bu hava koşullarını atlatmak için gereklidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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