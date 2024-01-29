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Hava Durumu Uyarısı: Ege Bölgesi'nde Yağışlı ve Fırtınalı Hava Bekleniyor!

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Hava Durumu Uyarısı: Ege Bölgesi'nde Yağışlı ve Fırtınalı Hava Bekleniyor!
Ege Bölgesi'nde Hava Durumu Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa ve Kütahya'da karla karışık yağmur öngörüsüyle Ege Bölgesi'ni uyardı. Marmara'da kuvvetli karla karışık yağmur ve fırtına beklentisi bulunuyor. İl il hava durumu detayları için yazımızı inceleyin. Güvenli günler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ocak'ta yapılan hava durumu açıklamasına göre, Ege Bölgesi'nde önemli hava koşulları yaşanacak. İşte detaylar:

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Manisa ve Kütahya'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Ege Bölgesi'nde hava çok bulutlu geçerken, Manisa ve Kütahya illerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önemlidir. Ayrıca, bölgenin kıyı kesimlerinde fırtına beklenmektedir.

Kuvvetli Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışına Dikkat

Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışlar, özellikle İstanbul çevresi, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde kuvvetli olabilir. Bu durumda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

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Fırtına Uyarısı

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ege Bölgesi genelinde dikkatli olunması önemlidir!

İl İl Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülen bölgeler arasında Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimleri bulunmaktadır.

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Özel Uyarılar

  • Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.
  • Kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklentisi bulunmaktadır.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi vardır.

Hava durumu koşullarına karşı bilinçli olmak ve gerekli tedbirleri almak önemlidir. Güvenli günler dileriz!

Kaynak:Haber Kaynağı

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