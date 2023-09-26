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Hava Durumu: Soğuk Hava ve Yağışlar Kapıda

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Hava Durumu: Soğuk Hava ve Yağışlar Kapıda
Türkiye genelindeki hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, gelecek hafta sıcaklıklarda düşüş bekliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, batı bölgelerinde yağışların artacağını ve vatandaşları soğuk hava için hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde Pazar günü yağış beklenmiyor. Ancak Kuzeydoğu bölgelerinde yer yer bulutlu hava hakim olacakken bazı bölgelerde güneşli bir hava bekleniyor.

Uzman Uyarısı: Soğuk Hava Yaklaşıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek hafta için sıcaklık değerlerinde hızlı bir düşüş yaşanacağını belirtiyor. Prof. Dr. Şen, kışlık kıyafetlerin hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları olası yağışlara karşı uyarıyor.

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Sıcaklık Tahminleri

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın çoğunlukla kuzey ve doğu yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Zaman zaman hafif, bazen de orta kuvvette rüzgarlar görülebilir.

Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini açıklıyor. Bu döneme kadar yağış beklentisi olmasa da, orta Avrupa'dan gelen ve Sicilya, Yunanistan, Libya üzerinde etkili olacak alçak basınç alanının Türkiye'yi etkisi altına alarak yağışlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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Batı Bölgeler Yağışla Tanışabilir

Prof. Dr. Şen, oluşacak alçak basınç nedeniyle batı bölgelerinde çarşamba günü yağışların başlayabileceğini bildiriyor. Gelecek haftadan itibaren batı bölgelerinde sonbahar havasının hissedilmeye başlanacağını vurgulayan Şen, sıcaklıkların geçmiş haftalara göre 6 ila 7 derece düşeceğini açıklıyor.

Hazırlıklı Olun!

Soğuk hava ve yağışların artışına dikkat çeken uzman, insanlara kışlık mont ve kazaklarını hazırlamalarını öneriyor. Hava durumu değişikliklerine karşı tedbirli olmak her zaman önemlidir.

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