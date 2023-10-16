Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Mezuniyet önemli değil

İstanbul, Ankara ve birçok ilde hastanelerde görev alacak personel alımları başlıyor! En az ilkokul mezunu ve 18-45 yaş aralığındaki adayların başvuruları kabul edilecek. Hasta karşılama, temizlik personeli, kabul-kayıt görevlisi gibi pek çok pozisyon için iş ilanları yayınlandı. Hastanelerde çalışmayı isteyen herkes için yeni bir umut ışığı doğuyor.

İlanlara göre hasta kabul- kayıt görevlisi, temizlik personeli, hasta karşılama personeli aranıyor.

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