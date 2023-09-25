Hangi Telefonlar Öğrencilere Vergisiz Olacak? Öğrencilere Özel Vergisiz Telefonlar: İşte İlk Onaylanan Modeller!

Öğrenciler için vergisiz telefon fırsatı, günümüzün en çok konuşulan konularından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Eylül'de yaptığı açıklamalarla birlikte, bu konu daha da belirginleşti. Üniversite öğrencilerine verilecek vergisiz telefonlar için hangi modellerin uygun olduğu, kimlerin yararlanacağı ve ne zaman başlayacağı gibi soruların cevapları, işte tam da bu haberde.

Vergisiz Telefon Alacak Öğrenciler Kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği konuşmada, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteği sağlayacaklarını belirtti. Öğrencilere yönelik bu önemli projede, Türkiye'de üretilen akıllı telefonların vergisiz olarak satışa sunulması planlanıyor.

Türkiye Üretimi Akıllı Telefon Modelleri

Türkiye'nin akıllı telefon sektöründeki yerlilik oranı da bu projeye dahil. Eylül 2023 itibarıyla Türkiye'de toplamda 10 marka, 51 farklı akıllı telefon modeli üretiyor. Bu modellerin fiyat aralığı genellikle 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişmektedir. Öne çıkan markalar arasında Samsung ve Xiaomi gibi devler de var. Bu markaların Türkiye'de ürettikleri toplamda 20 farklı model bulunuyor.

Vergisiz Telefonlarda Hangi Modeller Öne Çıkıyor?

Marka Model Casper VIA X30, VIA X30 Plus, VIA M35 General Mobile GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro, GM 22 Plus Omix X300, X400, X500, X600, X700, X3, X5 Reeder S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S, S23 Pro Max Realme 10, C55, C53 Samsung Galaxy A04e, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G, Galaxy M13 TCL 303, 30 SE Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12, Redmi 12 Vivo Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35, Y36

Bu tablo, öğrencilere vergisiz telefon kampanyası kapsamında hangi modellerin sunulabileceği konusunda bir fikir verebilir.

Öğrencilere Vergisiz Telefon: Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği gibi, vergisiz telefonların satışına dair detaylar yakın bir zaman içinde netleşecek. Öğrencilere yönelik vergisiz telefon fırsatının, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca üniversite öğrencisi, bu projeden yararlanmayı umuyor.

Öğrencilere yönelik vergisiz telefon kampanyası, Türkiye'de büyük bir heyecan yaratıyor. Detaylar netleştikçe, bu projeden yararlanabilecek milyonlarca öğrenci için büyük bir fırsatın kapıları aralanacak. Fiyat, marka ve model seçenekleri ile geniş bir yelpazede sunulacak olan vergisiz telefonlar, üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Yaklaşan Kabine Toplantısı'nda bu konunun detaylarının daha da netleşmesi bekleniyor, bu yüzden gözler bir sonraki toplantıda olacak.