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Halkbank'tan Emeklilere 11.000 TL Yeni Yıl Promosyonu! Başvuru Şartları ve Detaylar

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Halkbank'tan Emeklilere 11.000 TL Yeni Yıl Promosyonu! Başvuru Şartları ve Detaylar
Halkbank'ın yenilikçi emekli kampanyasıyla emekliler için özel fırsatlar sunuluyor. 5.000 TL emekli maaş promosyonu ve 36 ay vadeli 5.000 TL ihtiyaç kredisi imkanıyla, Halkbank emekli müşterilerine maddi konfor sağlıyor. Emekliler, bu avantajlardan yararlanmak için hemen harekete geçebilirler.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Halkbank, emekli müşteri sayısında öncü konumda bulunuyor. Bu sebeple, Halkbank'ın emekli müşterilere özel kampanyaları oldukça çeşitli ve avantajlı olabiliyor. Banka, zaman zaman emekli müşterilere yönelik jestler yaparak onların finansal konforunu artırıyor. Emekli maaş müşterilerine sunulan avantajlar bir paket halinde kampanya olarak duyuruluyor.

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Emekli Maaşı Promosyon Tutarları Belli Oldu!

Halkbank tarafından emeklilere ödeme yapılacak promosyon tutarları netleşti. Bu tutarlar, SGK ile yapılan protokol temel alınarak belirleniyor. Halkbank, emekli müşterilere şu ödemeleri yapacak:

  • Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara: 3.000 TL
  • Emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara: 3.500 TL
  • Emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara: 4.500 TL
  • Emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara: 5.000 TL

İhtiyaç Kredisi İmkanı

Halkbank, emeklilere yönelik sunduğu bir diğer avantajı "Mini Mutlu Emekli Kredisi" ile sunuyor. 36 ay vadeli bu ihtiyaç kredisi için Halkbank, mali şartları da açıkladı. Kredinin aylık faiz oranı yüzde 3,85 olarak belirlendi. Emekli müşteriler, bu kredi için aylık 302 TL taksit ödemeleriyle maddi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ayrıca, emekli müşteriler, kredi taksitlerini emekli maaşlarından otomatik olarak kesilmesini sağlamak için kolaylıkla talimat verebiliyorlar.

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Halkbank Emekli Kampanyası Detayları

Halkbank'ın emekli kampanyası kapsamında emekli müşterilere sunulan avantajlar şu şekilde öne çıkıyor:

  • 5.000 TL emekli maaş promosyonu
  • 5.000 TL emekli ihtiyaç kredisi

Toplamda 10.000 TL ödeme, emekli müşterilerin hesaplarına kısa bir süre içinde yatırılıyor. Bu avantajlardan yararlanmak için emekli müşterilerin yapması gereken, emekli maaşlarını Halkbank'a taşımak ve banka ile 3 yıl süreli emekli maaş promosyonu sözleşmesini imzalamak. Bu adımları takip eden emekli müşteriler, ödemelerini hemen alarak paralarını kullanma imkanına sahip oluyorlar.

Kaynak:Haber Kaynağı

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