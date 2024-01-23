Halkbank'ın Yepyeni ParafPara Kampanyasıyla Bin 200 TL'ye Varan Hediyeler!

Kamu bankalarının rekabeti kızışıyor, ve Halkbank, 2023 yılındaki başarılı kampanyalarının ardından 2024 yılına da iddialı bir giriş yapıyor. Halkbank'ın resmi internet sitesinde duyurulan yeni kampanya, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte detaylar!

Halkbank'ın ParafPara Kampanyası: Bin 200 TL'ye Varan Hediyeler Sizleri Bekliyor

Halkbank, müşterilerine özel bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Kampanya kapsamında belirli şartları yerine getiren şanslı müşterilere bin 200 liraya kadar ParafPara hediye edilecek. Bu harika fırsattan yararlanmak için neler yapmanız gerektiğini sizler için derledik.

Kampanya Detayları ve Katılım Koşulları

Halkbank'ın duyurduğu kampanya olan "Paraf’tan Yeni Başvurularınıza Özel 1200 TL’ye Varan ParafPara!" şu şekilde işliyor:

Başvuru Tarihi: Kampanyaya katılmak isteyenlerin 31 Ekim 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin 31 Ekim 2024 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Paraf İlk Kez Alacak Müşterilere Özel: Paraf'ı ilk kez alacak bireysel müşteriler, 30 Kasım 2024 tarihine kadar her ay ilk 5 adet 500 TL ve üzeri harcamalarına 20’şer TL ek ParafPara kazanacaklar. Toplamda aylık 100 TL, bir yılda ise 1.200 TL’ye varan ParafPara sizleri bekliyor.

Paraf'ı ilk kez alacak bireysel müşteriler, 30 Kasım 2024 tarihine kadar her ay ilk 5 adet 500 TL ve üzeri harcamalarına 20’şer TL ek ParafPara kazanacaklar. Toplamda aylık 100 TL, bir yılda ise 1.200 TL’ye varan ParafPara sizleri bekliyor. Paraf TROY ile Harcama Bonusu: Paraf TROY ile harcama yapan müşterilere özel ekstra 5 TL ParafPara! Bu da kampanyanın cazip detaylarından biri.





Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı adımlar bulunuyor:

Harcamadan önce Paraf Mobil’den “Hemen Katıl”a tıklamanız veya KAMPANYA yazıp 3404’e SMS göndermeniz gerekiyor. Kampanyadan yararlanabilmek için ilk defa Paraf bireysel kredi kartına başvurmuş olmanız ve daha önce bireysel veya ticari kredi kartınızın olmaması şartı aranıyor.

Halkbank, müşterilerine sunduğu bu fırsatla ilgili olarak, kampanyaya katılan müşterilerin her ay itibariyle aylık 100 TL kazanma hakkına sahip olacaklarını belirtiyor. Detayları bir örnek üzerinden açıklayalım:

"2024 Mart ayında ilk kez Paraf kredi kartı alan ve kampanyaya katılan bir müşteri, 30 Kasım 2024 tarihine kadar yapacağı kampanya koşullarına uygun harcamalar ile kampanya boyunca toplamda en fazla 900 TL ParafPara kazanabilecektir. Harcamaların Paraf Troy ile yapılması durumunda ise toplamda en fazla 1.125 TL ParafPara kazanabilecektir."

Eğer siz de Halkbank'ın bu muhteşem kampanyasından yararlanmak ve bin 200 TL'ye varan ParafPara kazanmak istiyorsanız, hemen Halkbank ile iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsat 31 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli!