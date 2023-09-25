Halkbanka Giden Emeklilere Kefilsiz Şartsız 7.000 TL Ödeme!

Bankalar, emeklileri çekebilmek için rekabet halinde. Son olarak, Halkbank emekli vatandaşlara ek ödeme yapma sözü verdi. İşte Halkbank promosyonu hakkında merak edilenler.

Halkbank Promosyonu Nedir?

Halkbank, emekli müşterilerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor. Eylül ayına özel olarak tasarlanan bu kampanya, tüm emekli gruplarını kapsıyor ve son başvuru tarihi ay sonuna kadar uzatıldı.

Kaç TL Ek Ödeme Yapılıyor?

Halkbank, emekli müşterilerine 5.000 TL ile 7.000 TL arasında ek ödeme yapma fırsatı sunuyor. Bu avantajdan 4A, 4B, 4C ve EYT emeklileri dahil tüm emekli vatandaşlar yararlanabilir. Halkbank, 7.000 TL'ye kadar olan promosyonun geri ödemesiz olduğunu duyurdu.

Halkbank Promosyonu Nasıl Alınır?

Halkbank'ın bu promosyonundan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, emekli maaşınızı Halkbank'a taşımak. Ayrıca, Halkbank emekli müşterilerine düşük faizli kredi, faizsiz emekli kredisi ve nakit avans gibi avantajlar da sunmaktadır.

Devlet Destekli Emekli Kredisi

Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan devlet destekli emekli kredisi de devreye girdi. Bu krediye başvurular, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla yapılabilir. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarını yerine getirerek bu krediden yararlanabilirler. Kredi miktarı 50.000 TL'ye kadar çıkabilirken, vade süresi 36 ay olarak belirlenmiştir.

Halkbank, emeklilere sunduğu avantajlar ve ek ödeme fırsatları ile dikkat çekiyor. Emekli vatandaşlar için bu fırsatları değerlendirmek için Halkbank şubesine başvurabilir ve ek ödemeden yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki her bankanın promosyon şartları farklı olabilir, bu nedenle seçenekleri karşılaştırmak her zaman önemlidir.