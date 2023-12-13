Halkbank Yeni Kampanya ile Paraf Kart Sahiplerine 2.000 TL Anında Para İadesi Fırsatı Sunuyor

Halkbank, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olarak Aralık ayında müşterilerine özel çeşitli kampanyalar başlatıyor. Paraf Kart sahipleri için sunulan yeni fırsatlarla ilgili olarak yapılan duyuruda, alışveriş yapanlara anında para iadesi fırsatı tanındığı belirtildi.

Halkbank Paraf Kart Sahiplerine Yönelik Yeni Kampanya Detayları

Halkbank, kart sahiplerine özel olarak duyurulan kampanya kapsamında, Paraf Kart kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanya detayları şu şekildedir:

Kazanç Olanakları

Müşteriler, kampanyadan faydalanmak için alışveriş öncesinde belirli bir anahtar kelimeyi yazarak katılmak istedikleri kredi kartlarının son altı hanesi ile birlikte 3404'e SMS göndermelidir. Örneğin, 5.000 TL harcama için 400 TL ParafPara kazanmak isteyen bir müşteri, "5000 123456" yazarak 3404'e SMS göndermelidir.

Para İade Miktarları

Kampanyadan kazanılacak ParafPara miktarı harcama tutarına göre değişmektedir. Örneğin, 5.000 TL harcamada 400 TL, 10.000 TL harcamada 1.000 TL, 15.000 TL harcamada 1.500 TL ve 20.000 TL harcamada 2.000 TL ParafPara kazanılacaktır.

Katılım Koşulları

Müşteriler, kampanyaya katılmak için belirlenen harcama sözlerinden birini seçerek katılabilirler. Kazanılan ParafPara tutarı, 12 ekstre dönemi boyunca her ekstre döneminde belirtilen harcama sözü kadar alışveriş yapıldığında, peşin ve tek seferde kayıtlı karta yüklenir.

Katılım Bilgileri

Kampanyaya katılım için SMS, bankada kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Paraf Mobil üzerinden katılım kabul edilmemektedir. Katılım SMS’i ücretsiz olup, SMS'lerin Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden ve yurt içinden gönderilmesi gerekmektedir.

Halkbank'ın sunduğu bu avantajlı kampanya ile Paraf Kart sahipleri, alışverişlerinden daha fazla kazanç elde etme şansına sahip olacaklar. Kampanyaya katılmak için belirlenen koşulları yerine getiren müşteriler, anında para iadesi fırsatlarından yararlanabilirler.