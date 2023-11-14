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Halkbank Genç Girişimcilere Yeni Faizsiz Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar

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Halkbank Genç Girişimcilere Yeni Faizsiz Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Halkbank, genç girişimcilere özel sunduğu 350 bin TL'lik kredi fırsatıyla dikkat çekiyor. Sıfır faiz ve 60 ay vadeli bu destek, üniversiteden yeni mezun ve iş kurmak isteyen genç girişimcilere avantaj sağlıyor. Halkbank'ın yenilikçi kredi kampanyası, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor.

Halkbank, genç girişimcilere destek olmak amacıyla heyecan verici bir kredi fırsatını duyurdu. Bu kredi fırsatı, 350 bin TL tutarındaki kredi için sunulan avantajlı oranlarla dikkat çekiyor. Halkbank'ın 350 bin TL'lik kredisine başvuruda bulunmak için gereken şartlar nelerdir? Bu krediden kimler yararlanabilir? 350 bin TL'lik kredinin faiz oranları nasıl şekillenmiştir?

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Halkbank'tan Yepyeni Kredi Fırsatı!

Halkbank, yeni kredi fırsatıyla birçok genç girişimciye destek olmaya hazırlanıyor. Sadece genç girişimcilerin faydalanabileceği bu kredi fırsatı, sıfır faiz ve bir yıl geri ödeme olanağı sunarak genç girişimcilere önemli bir destek sağlıyor.

Sadece genç girişimcilere özel olarak sunulan 350 bin TL'lik kredinin faiz oranı sıfır, vade süresi ise 60 ay olarak belirlendi. Ayrıca, bu kredi için ilk 12 ay boyunca herhangi bir geri ödeme alınmayacak.

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350 Bin TL'lik Kredinin Şartları

Halkbank'ın yeni kredi kampanyası kapsamında belirlenen şartlar şu şekildedir:

  • Başvuru yapacak girişimcilerin, üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir.
  • Mezun oldukları bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesine sahip olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen ya da zaten kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler, hedef kitle olarak belirlenmiştir.

Halkbank'ın açıklamalarına göre, özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş ve kendi işini kurmak isteyenlere bu kredi fırsatı sunulacaktır. Bu sayede genç girişimciler, düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleriyle desteklenerek işlerini büyütme fırsatı elde edeceklerdir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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