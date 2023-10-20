Halk otobüsleri bazı serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı

Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların da arasında olduğu 20 farklı gruptaki serbest kart sahiplerini her ayın sadece 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararı alan özel halk otobüsleri, kalan 26 günlük süre içinde bu kişileri ücretli taşıyacak.

Bugün başlayan ücretli taşıma uygulamasından habersiz bazı serbest kart sahiplerinin, başkentteki halk otobüslerinden indirilerek Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait EGO otobüslerine yönlendirildiği görüldü.

Yolcuların yorumları

açıklama yapan 65 yaş üstü serbest kart sahibi İsmail Kocaman, yaşlıların hesaba dahil edilmediğini, ABB'nin tüm çabalarına rağmen kararın uygulandığını söyledi.

Konudan haberdar olduğu günden bu yana özel halk otobüslerine binmediğini belirten Kocaman, sadece yaşlıları ilgilendirdiğini düşündüğü karara anlam veremediğini dile getirdi.

Hayri Yağmur da 65 yaş üstünün halk otobüslerine binmeyeceğine ilişkin yasal düzenleme bulunması halinde uygulanmasında sorun olmayacağını ifade ederek, "Ama öyle bir kanun yok ki. Şimdiye kadar biniliyordu hep. Az önce bindik 'yasak' dediler." diye konuştu.

Yusuf Saçan ise halk otobüsü işletmecilerine destek vererek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelerin paralarını vermesi gerekiyor. Yüzde 40 bedava biniliyor. Böylelikle araçların masrafları karşılanmıyor. Ben parayla biniyorum. Kimsenin de bedava binmesini istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABB: Denetlemeler sürecek

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise engelli vatandaşları araca almayan özel halk otobüsünün parka çekilerek cezai işlem uygulandığı belirtilerek denetimlerin devam edeceği kaydedildi.