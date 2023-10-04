Green Card Fotoğraf Ölçüleri nasıl olmalı ?

Green Card başvurusu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi Green Card başvuru ekranı ve fotoğraf ölçüleri hakkında araştırmalara başladı.

Göçmen Vi̇ze Başvurusu Içi̇n Gerekli̇ Fotoğraf Özelli̇kleri̇

1- Başvuru sahibi son 6 ay içinde çekilmiş tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf getirmelidir. Tüm yüzü kaplayan fotoğraf direkt kameraya bakar şekilde çekilmiş olmalıdır.

Yüz, fotoğrafın yaklaşık yüzde 50’sini kapsamalıdır.

Fotoğrafın arka fonu beyaz renkte olmalıdır.

Fotoğrafın boyutları 50 mm x 50 mm olmalıdır ve baş fotoğrafın ortasında yer almalıdır. Saçın üst kısmından çenenin alt kısmına kadar olan baş mesafesi/uzunluğu 25 mm – 35 mm olmalıdır. Göz seviyesi de fotoğrafın alt hizasından itibaren 28 mm – 35 mm olmalıdır.

Fotoğraf başvuran kişiyi açık şekilde tanımlamalıdır.

Fotoğrafta gözlük takılmamalıdır.

Başvuru sahipleri düzgün giyinmiş olmalı ve şapka ve benzeri aksesuarlar takmamalıdır. Üniforma ya da başvuru sahibinin saçını veya başka özelliklerini kapayacak eşarp, baş örtüsü giyilmemelidir. Eğer başvuru sahibi baş örtüsü giymek zorunda ise, fotoğrafta iki kulak ve alın açıkça görünmelidir.

Fotoğraf çerçevesiz basılmalıdır.

Arka fonu desenli veya koyu renkli fotoğraflar kabul edilmez.

Hızlı çekim fotoğraflar ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmemektedir. Fotoğraflar, standart muamele gerektiren film kullanılarak, standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinası ile çekilmelidir.

Aşağıda göçmen vize başvurusuna uygun özelliklerdeki fotoğraf örneğini ve göçmen vize fotoğrafı çeken stüdyoların adreslerini ve telefon numaralarını bulabilirsiniz.

Göçmen Vize Fotoğraf Örneği

https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos/photo-page.html