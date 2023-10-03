Gratist'ten ücretsiz mama kampanyası! O tarihte giden herkes alabilir

Gratis, hayvanlar için yeni bir kampanya duyurdu. Bu haber hayvanseverlerin çok hoşuna gidecek. Gratis, ücretsiz mama dağıtacağını açıkladı! O tarihte giden herkes alabilecek… Sokak hayvanları içim yapılan bu kampanya duyanları çok mutlu etti. İşte kampanyaya ilişkin detaylar…

Türkiye’nin en büyük kozmetik markalarından biri olan Gratis, özellikle de son yıllarda her geçen gün daha da popülerleşmeye başladı. Hem kadın hem erkek kategorisinde binlerce bakım, güzellik vb. satışlar yapan zincir mağaza yeni bir kampanya ile gündeme geldi. Şimdi de sokak hayvanları için duyanların çok sevdiği bir haber yayınlandı. Gratis, ücretsiz mama dağıtacağını açıkladı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ KAMPANYA

Gratis’ten yapılan açıklamaya göre 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Gratis mağazalarını ziyaret eden hayvan severler, mağazanın hediye edeceği mamaları istedikleri sokak hayvanı ile paylaşabilecek. Gratis Pazarlama Direktörü Selcan İkiz, sokak hayvanlarının önemini vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayvansever bir marka olarak sadece bir gün değil, her gün sokakta yaşayan dostlarımızın yanındayız. Bugüne kadar cadde mağazalarımızın önünde duyarlı çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile sokaktaki binlerce hayvanının beslenmesine ve temiz suya erişimine katkı sağladık. Onların beslenme ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve hayvan sevgisinin daha da artması konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde mağazalarımızda ücretsiz mama paketleri dağıtıyoruz. Bu yıl da mağazalarımızı ziyaret eden hayvansever müşterilerimizle sokak hayvanlarının beslenebilmesine katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hepimize iyi geleceğini hatırlatarak herkesi bu konuda biraz daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum."