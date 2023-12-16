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Getir Yemek İndirim Kampanyası: Maximum Mobil İle Yapılan Harcamalarda 300 TL'ye Varan İndirim!

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Getir Yemek İndirim Kampanyası: Maximum Mobil İle Yapılan Harcamalarda 300 TL'ye Varan İndirim!
Maximum Mobil ile yapılan Getir Yemek alışverişlerinde 300 TL'ye kadar indirim fırsatı! İş Bankası müşterileri, tek seferde 250 TL ve üzeri harcamalarda 75 TL kazanıyor. Kampanyaya katılanlar, lezzet dolu alışverişlerinde avantajlı indirimleri kaçırmayın! 31 Aralık'a kadar geçerli bu fırsatı kaçırmayın!

Gıda alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için İş Bankası'nın GetirYemek uygulaması üzerinden başlattığı özel kampanya harika fırsatlar sunuyor. Peki, bu kampanyadan kimler ve nasıl faydalanabilir? İşte ayrıntılar…

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İş Bankası Hesap Sahipleri İçin 300 TL'ye Varan İndirim!

Getir Yemek uygulamasındaki bu kampanyadan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar süren bir fırsat var. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin tek yapması gereken İş Bankası hesap sahibi olmak. İş Bankası internet sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaparak "müşteri olmak istiyorum" adımlarını takip eden herkes, müşteri hesabını açarak Maximum Kart ile Getir Yemek uygulamasında yapacakları ilk alışverişte 300 TL'ye kadar indirim kazanıyor.

300 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

Kampanyadan yararlanmak için, Maximum Mobil ya da İşCep uygulamasındaki kampanyalar bölümüne giderek ilgili kampanyaya "katıl" butonuna tıklamak yeterli. İş Bankası Maximum Kart sahipleri için geçerli olan bu kampanya, tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri harcamalarda geçerli. Kazanılan indirimler, kart hareketlerine dönem içinde yansıtılır.

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Hesaba Geçiş ve Kampanya Detayları

300 TL'ye kadar indirim, kampanyaya katılımdan sonra hesaba geçer. Ancak, unutulmamalıdır ki, kampanyadan yararlanan alışverişlerin iptal edilmesi veya ürün iadesi durumunda indirim geçerliliğini kaybeder. Her müşteri, kampanyadan bir defa faydalanabilir ve maksimum 300 TL indirim kazanabilir.

Getir Yemek uygulaması üzerinden yapılan alışverişlerde bu eşsiz kampanyadan yararlanarak hem lezzetli bir alışveriş yapabilir hem de hesabınıza önemli bir indirim ekleyebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsat 31 Aralık'ta sona eriyor!

Kaynak:Haber Kaynağı

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