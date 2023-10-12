Gençlik ve Spor Bakanlığından Son Dakika Açıklaması: Burs ve Kredi Başvuruları Başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerimiz için heyecan verici bir duyuruda bulundu. Bakan Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını müjdeledi ve bu önemli fırsattan yararlanmak isteyen öğrencilere yönergeler verdi.

Başvuru Süreci Detayları

Burs ve kredi başvuruları için başvuru süreci oldukça basit ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmıştır. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Bakan Bak, "Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleriyle öğrencilere desteklerinin süreceğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ve kredi başvurusu yapacak öğrencilere bazı önemli bilgiler sunuyor. İşte bu ayrıcalıklı fırsattan yararlanmak isteyenler için başvuru detayları:

Kimler Başvurabilir?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler. Halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri. Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları.

Önemli Not: Okul Bilgilerinizi Kontrol Edin!

Başvuru işlemi e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin e-Devlet üzerindeki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri son derece önemlidir. Bilgilerinde hata olan öğrenciler, üniversitelerinin öğrenci işleri birimi ile iletişime geçerek bilgilerini düzeltmelidirler.





Başvuruların Onaylanması

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecektir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecektir. Ancak, başvuruda yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Özel Durum Beyanı

Özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesine gerek yoktur. Ancak, başvuru ekranında özel durumlarına ilişkin bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecektir. Özel durum beyan eden öğrenciler arasında şunlar bulunmaktadır:

Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar.

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar.

Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar.

Milli sporcular ve benzeri özel durumları olanlar.

Burs ve kredi başvuruları için bu önemli detayları göz önünde bulundurarak başvurunuzu yapabilir ve eğitim hayatınızı finansal olarak destekleyebilirsiniz. Unutmayın, eğitim geleceğinizin temelidir ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimize destek olmaya devam ediyor. Başvuru sürecini kaçırmayın!