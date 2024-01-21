Genç Girişimcilere Destek: Halkbank'ın Yenilikçi Kredi Paketleri!

Halkbank, genç girişimcilerin büyüme ve başarı yolculuklarını desteklemek için sunduğu kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Finans sektöründeki güçlü geçmişiyle tanınan Halkbank, genç ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere üç farklı kredi paketi sunmaktadır.

Halk Girişimci Kredisi

Kendi işini kurmak isteyen veya zaten kurmuş olan girişimciler için ideal bir seçenek olan Halk Girişimci Kredisi, gençlere finansal destek sağlıyor. Bu kredi paketinden yararlanmak için:

En az ilkokul mezunu olmalısınız.

45 yaşını aşmamış olmalısınız.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanmaktadır. Örneğin; konfeksiyon sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren bir satış yetkilisinin kendi iş yerini kurması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Kredi Limiti: 250.000 TL (1 YIL ANAPARA ÖDEMESİZ) Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde, azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilmektedir.

Genç Girişimci Kredisi

Üniversite mezunu, ancak mezun olduğu alanda iş tecrübesi bulunmayan ve kendi işini kurmak isteyen veya zaten kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler için özel olarak tasarlanmıştır.

Örneğin: Eczacılık fakültesini yeni bitirmiş bir eczacının eczane açması, hukuk fakültesini yeni bitirmiş bir avukatın hukuk bürosu kurması gibi.

Kredi Limiti: 350.000 TL Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde, azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilmektedir.

Cesur Girişimci Kredisi

45 yaşını aşmamış, üniversite mezunu ve en az 2 yıl deneyime sahip olan girişimcileri hedefleyen Cesur Girişimci Kredisi, özel sektörde kendi işini kurmak isteyenlere destek sunmaktadır.

Örneğin: Tıp doktorları, tahlil laboratuvarı kuracak biyologlar, etüt merkezi açacak öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi.

Kredi Limiti: 400.000 TL Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde, azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilmektedir.

Halkbank'ın genç girişimcilere sunduğu bu kredi paketleri, geleceğin liderlerini desteklemek ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu fırsatları değerlendirerek kendi işinizi kurmak artık daha kolay!