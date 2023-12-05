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Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

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Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından vatandaşların bazıları tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı. Ayrıca başka illere gidecek vatandaşlar ise otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

Gazze'den eşi gelen Faysal Said, yaptığı açıklamada, 2 ay sonunda eşi Sara ile kavuştuğunu belirterek "Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Faysal Said'in babası Raşit Said oe "Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederiz. Oğlum eşine kavuştu." diye konuştu.

Öte yandan İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan 5 Kasım'daki saldırısında 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul ile yaralı eşi ve bir çocuğu İstanbul'a geldi.

Ayrıca Anadolu Ajansının Gazze Ofisi'nde çalışan gazetecilerin hayatta kalan aileleri de İstanbul'a gelen kafilenin içerisinde yer aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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