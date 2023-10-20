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Gazeteci Elif Akkuş tutuklandı

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Gazeteci Elif Akkuş tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ekim’de gözaltına alınan Elif Akkuş, Sıhhiye Adliyesi'ne getirilerek savcıya ifade verdi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, buradaki sorgusunda, “25 yıldır TRT’de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.’yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi.

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