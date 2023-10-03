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Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

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Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin bir programda yaptığı değerlendirmelerden ötürü gazeteci Ayşenur Arslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Ankara'daki canlı bomba saldırısına yönelik değerlendirmeleri nedeniyle Ayşenur Arslan ve Halk TV hakkında inceleme başlatmasının ardından, kanaldan yapılan açıklama ile programın kaldırıldığı duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ile gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan’nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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