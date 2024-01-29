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Garanti BBVA'dan Emeklilere Özel Ek Ödeme Fırsatı! 31 Ocak'ta Hesaplara 7500 TL Ek Ödeme Yatacak

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Garanti BBVA'dan Emeklilere Özel Ek Ödeme Fırsatı! 31 Ocak'ta Hesaplara 7500 TL Ek Ödeme Yatacak
Garanti BBVA'nın güncellenen emekli promosyonlarıyla milyonlarca emekli için sevinçli haber! Banka, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzerindekiler için 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunuyor. 1 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında taahhüt eden emekliler yararlanabilir!

Garanti BBVA, emeklileri sevindirecek müjdeli bir haberle karşımızda. Banka, emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu ve milyonlarca emekli vatandaş için yeni avantajlar sunuyor.

Garanti BBVA'nın Güncel Emekli Promosyon Rakamları

Garanti BBVA, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzerindekiler için 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunmaktadır. Bu avantajdan yararlanmak için 1 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler faydalanabilir.

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Promosyon Ödeme Şartları

Emekli promosyon avantajı, ödemenin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresinin başladığı bir süreçtir. SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilen emekli promosyon ödemeleri, taahhüt süresi içinde banka değişikliğine izin vermemektedir.

Birden Fazla Emekli Maaşı Alanlara Özel

Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, emekli promosyon talebinde bulunduklarında toplam maaşları dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi alırlar. Emekli promosyon ödemeleri, Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra ilk maaşın bankaya geçmesinden itibaren ilk 3 iş günü içinde gerçekleşir.

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Taahhüt Süresi ve İptal Koşulları

Taahhüt süresi boyunca vefat haricinde SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması veya taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırmak, emeklilik promosyonu ilişkisini sonlandırır. Bu durumda, banka yazılı bir bildirim yapmadan kıstelyevm yöntemi ile ödenen promosyon tutarını iade eder. Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısmı iade edilir.

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