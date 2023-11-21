Garanti BBVA Yeni Müşterilere 1000 TL Bonus Kampanyası İle Sürpriz Yapıyor

Garanti BBVA, müşterilerine özel bir kampanya duyurusuyla karşımıza çıkıyor. Banka, yeni müşterilere özel olarak tasarlanan kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan duyuruya göre, bu kampanya kapsamında 1000 TL'lik bir hediye müşterilere sunulacak.

Garanti BBVA Kampanya Detayları

Garanti BBVA, birbirinden cazip fırsatlarıyla ön plana çıkan bir kampanya düzenliyor. Kasım ayı boyunca geçerli olan bu kampanya, özellikle yeni müşterileri cezbetmeyi hedefliyor. Kampanya detaylarına göre, Garanti BBVA şubesine gitmeden banka müşterisi olmak isteyenler ve kredi kartı başvurusu yaparak onay alırlarsa, 1000 TL harcama karşılığında 1000 TL bonus kazanacaklar.

GARANTİ BBVA Kampanya Şartları ve Detayları

1. Kampanya Tarihleri ve Başvuru Yöntemleri

Kampanya, 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyenlerin Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip, ilk defa kullanarak Garanti BBVA müşterisi olmaları ve Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuruların Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden gerçekleştirilmesi şart.

2. Kampanyaya Dahil Olan Kartlar ve Dahil Olmayanlar

Kampanya, Bonus kredi kartı, Money Bonus başvurularını içermektedir. Ancak, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir. Personel kartları da kampanya kapsamında değerlendirilmezken, sanal kartlar kampanyaya dahildir.

3. Bonus Kullanım Şartları

Kazanılan bonuslar, 25 Aralık - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Bonuslar, en fazla kazanım sağladığınız kartınıza yüklenecek. Kullanılmayan bonuslar ise 26 Ocak 2024 tarihinde geri alınacaktır.

4. Kampanya Sınırlamaları

Kampanya müşteri bazındadır ve her bir müşteri, kampanya kapsamında en fazla 1000 TL bonus kazanabilir. Ancak, düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri, bonus kullanımları gibi işlemler kampanyaya dahil değildir.

5. İnternetten Yapılan Harcamalar ve Diğer Ayrıntılar

Kampanya, internet üzerinden yapılan harcamaları da kapsamaktadır. Ancak, kampanya kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar dahil değildir. Ayrıca, "Müşterimiz Olun – Emekli Maaşı Taşıma Kampanyası" ile bu kampanya birleştirilemez.

Bu özel kampanya ile Garanti BBVA, müşterilerine hem avantajlı bir finansal deneyim sunuyor hem de rekabetin önüne geçmeyi amaçlıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın, hemen başvurun!