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Garanti Bankasından Yılbaşına Özel 450.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! İşte Detaylar

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Garanti Bankasından Yılbaşına Özel 450.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi! İşte Detaylar
Garanti Bankası, Borç Kapatma Kredisi ile finansal özgürlük sunuyor! Düşük faiz oranları ve esnek vade seçenekleri ile borçlarınızı kolayca sıfırlayın. Başvurular online veya şubelerde hızla gerçekleşiyor. Garanti'den avantajlı teklifi kaçırmayın, şimdi başvurun!

Garanti Bankası, müşterilerine büyük bir fırsat sunarak borçlarını sıfırlama olanağı tanıyor. "Borç Kapatma Kredisi" adı altında başlatılan bu kampanya ile müşteriler, düşük faiz oranlarıyla borç yükünden kolaylıkla kurtulabilecekler.

Tek Kredi İle Tüm Borçları Kapatabilirsiniz

Borç Kapatma Kredisi, müşterilere diğer banka veya kurumlara olan borçlarını tek bir kredi ile ödeme imkanı sağlıyor. Bu sayede müşteriler, hem faiz oranlarını düşürüyor hem de ödeme planlarını daha yönetilebilir hale getiriyorlar.

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Esnek Vade Seçenekleri İle Özgürlük

Kampanya kapsamında, müşterilerin çekebilecekleri kredi tutarına göre farklı vade seçenekleri sunuluyor. 50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arası krediler için 24 ay, 100.000 TL ve üzeri krediler için ise 12 ay vade seçeneği bulunuyor. Sabit %2,54 faiz oranı ise müşterilere ek bir avantaj sağlıyor.

Başvuru Şartları ve Kolaylıkla Başvuru İmkanı

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Başvuruda bulunan kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, kara listede adlarının bulunmaması ve kredi notlarının 1.200 puanın üzerinde olması şartları aranıyor. Başvuru işlemleri online olarak veya Garanti Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, müşteriler T.C. kimlik numaraları ile bankaya giderek başvurularını tamamlayabiliyorlar.

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Garanti Bankası: Finansal Yükünüzü Hafifletiyor

Garanti Bankası, bu kampanya ile müşterilerinin finansal yükünü hafifletmeyi ve borçlarını ödemek isteyen herkese yardımcı olmayı amaçlıyor. Düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri ile müşterilere kolaylık sağlayarak finansal rahatlama sunan bu kampanya, Garanti Bankası'nın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.

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