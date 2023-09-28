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Ford Fiesta Modelinin Eylül 2023 Fiyat Listesi ve Kampanyası!

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Ford Fiesta Modelinin Eylül 2023 Fiyat Listesi ve Kampanyası!
Ford Fiesta Eylül 2023 Fiyatlarıyla Sizi Bekliyor! Yeni bir otomobil mi arıyorsunuz? Ford Fiesta'nın kampanyalı satış fiyatlarıyla tanışın! Hem performans hem de tasarımıyla öne çıkan bu model, Eylül ayı boyunca cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Ford bayisine gidin, avantajları kaçırmayın!

Ford'un sunduğu çeşitli otomobil modelleri arasındaki fiyat farklarına dair merak uyandıran bir göz atış yapalım. Ford, resmi web sitesi üzerinden güncel fiyatlar hakkında detaylı bilgi vererek tüketicileri aydınlatıyor. İşte Ford Fiesta modelinin kampanyalı fiyatlarına dair ayrıntılar:

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Ford Fiesta Fiyat Listesi Eylül 2023 Yaz aylarında döviz kurlarındaki dalgalanmalar, otomobil fiyatlarında bir dizi değişikliğe yol açtı. Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde, otomobil fiyatlarının ne yönde değişeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Ancak 25 Eylül tarihine kadar olan verilere göre, Ford Fiesta modelinin giriş seviyesindeki kampanyalı satış fiyatı oldukça cazip görünüyor. İşte detaylar:

2023 Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75PS 5 İleri Manuel Benzin Euro 6.2: 860.200 TL Yüksek yakıt verimliliği ve şık tasarımıyla 2023 Style Hatchback, 860.200 TL'lik başlangıç fiyatıyla müşterilerini bekliyor.

2023 Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Euro 6.2: 1.262.400 TL Çevreci bir tercih olan 2023 Titanium Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost motoruyla dikkat çekiyor. 125PS gücündeki bu motor, 7 ileri otomatik şanzıman ile uyumlu çalışarak sürüş keyfini artırıyor. Bu muhteşem model, 1.262.400 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

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2023 ST Hatchback 1.5L Ecoboost 200PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2: 1.525.500 TL (Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı)* Ford Fiesta'nın performans odaklı versiyonu olan 2023 ST* Hatchback, 1.5L Ecoboost motoruyla 200PS gücünde bir canavara dönüşüyor. Bu güçlü model, sürücülere heyecan verici bir deneyim sunuyor. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ise 1.525.500 TL.

Ford Fiesta Kampanyası Kaçırılmayacak Fırsatlar Sunuyor! Ford Fiesta modelinin kampanyalı satış fiyatları, Eylül ayı boyunca geçerli olacak. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Ford bayisine başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ford Fiesta modeli farklı donanım seviyeleri ve özelliklerle tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Eylül 2023 itibariyle uygun fiyatlarla sunulan bu otomobil, performans, tasarım ve yakıt verimliliğini bir araya getirerek sürücülere cazip bir seçenek sunuyor. Siz de Ford Fiesta'nın kampanyalı fiyatlarından yararlanmak için Ford bayisine uğrayabilirsiniz. Unutmayın, fırsatları kaçırmamak için acele edin!

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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