Fırtına tezgahları vurdu ! Geçen hafta 70 TL bu hafta 100 TL!

Geçtiğimiz haftalarda görülen fırtına ürünleri de bir bir etkiledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta 70 TL'den satılan ürünün fiyatının bu hafta 100 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Vatandaş almak yerine yalnızca tezgahın yanından bakıp geçiyor.

BALIK FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Marmara Denizi'nde görülen olumsuz hava şartları balık fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri halinde bu hafta palamutun tane fiyatı 150 TL'ye satılırken lüfer 180 TL, çupra ve levrek ise 100 TL'den tezgahlara çıkarıldı.

Fırtınalı en çok etkilenen balık ise tabii ki Marmara hamsisi oldu. Geçtiğimiz hafta 70 TL'den satışa çıkarılan hamsinin bu haftaki fiyatı 100 TL'ye kadar dayandı. Balık fiyatları hakkında açıklama yapan Balıkçı Sezgin Acar, balık tutmanın tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu aktardı. Havanın kötü olması durumunda balığın az tutulduğuna değinen Acar, yerli hamsinin geçtiğimiz hafta kilosunun 70 TL ancak bu hafta 100 TL olduğunu söyledi. Şiddetli lodosun balıkları etkilediğini aktaran Acar, “ Lodos şiddetli olunca bazı tekneler denize açılamıyor. Fiyatı değişmeyen tek balık istavrit diyebilirim, kilosunu 70 liraya satıyoruz. Lüferin tane fiyatı da arttı. Şu an tanesi 180-200 liraya dayandı” dedi.