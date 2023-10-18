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Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

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Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı
Öğle namazının ardından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

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