  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Fidan, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Fidan, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Yayınlanma:
Fidan, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Fidan, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını lanetledi.

Paylaşımda, "Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Gelen Yeni Sınav Düzenlemeleri! Okullarda Artık Zorunlu Olacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Gelen Yeni Sınav Düzenlemeleri! Okullarda Artık Zorunlu Olacak
Ankara'daki bombalı saldırıya yayın yasağı getirildi
Ankara'daki bombalı saldırıya yayın yasağı getirildi
Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
Akbank'ın 50.000 TL'ye Kadar Yeni Faizsiz İhtiyaç Kredisi! Başvuru Şartları Neler?
Akbank'ın 50.000 TL'ye Kadar Yeni Faizsiz İhtiyaç Kredisi! Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 22.000 TL Maaş İle 50.000 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 22.000 TL Maaş İle 50.000 Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?
Simit Fiyatlarına Rekor Zam Kapıda! O Tarihten Sonra 10 TL Olacak
Simit Fiyatlarına Rekor Zam Kapıda! O Tarihten Sonra 10 TL Olacak
Meteoroloji O İllere Tek Tek Uyarı Geçti! Fırtınalı Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi
Meteoroloji O İllere Tek Tek Uyarı Geçti! Fırtınalı Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi