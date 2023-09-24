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Fiat Egea Sedan Fiyatında 80.000 TL İndirim! Sedan 2023 Eylül Fiyatı Ne Kadar?

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Fiat Egea Sedan Fiyatında 80.000 TL İndirim! Sedan 2023 Eylül Fiyatı Ne Kadar?
Fiat Egea Sedan, Eylül 2023 güncellemesiyle Türkiye'de dikkat çekiyor. Şık tasarımı, geniş iç mekanı ve uygun fiyatlarıyla her kesime hitap ediyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda mükemmel performans sunan bu otomobil, otomobil tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. En güncel fiyatları öğrenmek için Fiat'ın resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Ekim ayına doğru yaklaşırken, Türkiye otomobil pazarında Eylül ayının sonlarına doğru güncel otomobil fiyatları araştırılmaya başlanıyor. Fiat, Egea Sedan serisinin güncel fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı ve otomobilseverler için heyecan verici bir güncelleme sunuyor.

Fiat Egea Sedan: Genel Bakış

Fiat Egea Sedan, Türkiye'nin en popüler otomobil modellerinden biridir. Şık tasarımı, geniş iç mekanı ve yakıt verimliliğiyle dikkat çeken bu model, farklı versiyonlarıyla tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. İşte Fiat Egea Sedan'ın Eylül 2023 güncel fiyatları:

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Fiat Egea Sedan Easy Fiyatları

Egea Sedan serisinin giriş modeli olan Easy, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Eylül ayının son günlerine özel kampanyalı satış fiyatıyla, Easy modelinin başlangıç fiyatı 38.000 TL'ye düşüyor. İşte Easy modelinin güncel fiyat listesi:

  1. Easy 1.4 Fire 95 HP: 729.900 TL
  2. Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 893.900 TL
  3. Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.003.900 TL
  4. Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.144.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban Fiyatları

Egea Sedan Urban versiyonları, şehir içi kullanım için ideal olan performansa sahiptir. İşte Urban modelinin güncel fiyatları:

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  1. Urban 1.4 Fire 95 HP: 779.900 TL
  2. Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 943.900 TL
  3. Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 994.900 TL
  4. Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.072.900 TL
  5. Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.184.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge Fiyatları

Egea Sedan Lounge versiyonları, lüks ve konfor arayanlar için idealdir. İşte Lounge modelinin güncel fiyatları:

  1. Lounge 1.4 Fire 95 HP: 829.900 TL
  2. Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 993.900 TL
  3. Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.122.900 TL
  4. Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.234.900 TL

Fiat Egea Sedan, her versiyonunda sunduğu farklı özelliklerle dikkat çekiyor ve tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda mükemmel performans sergileyen bu otomobil, güncel fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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