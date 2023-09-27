Fiat Egea Ekim 2023 Kampanya Listesini Yayınladı! Fiyat Listesi Sudan Ucuz

Otomobil dünyası, her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Bu iki rakip otomobil, Honda City ve Fiat Egea, özellikle göz önünde bulundurulan güncel fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu makalede, bu iki otomobilin fiyatlarını ve 2023 yılında sunulan çılgın kampanyalarını inceleyeceğiz.

Honda City: Fiyat ve Özellikler

Honda City otomobil modeli, Türkiye'de birçok otomobil tutkununun gözdesi haline gelmiştir. Yüksek performansı ve zarif tasarımıyla öne çıkan bu otomobil, uygun fiyatı ile de dikkat çekmektedir. Şimdi, Honda City'nin güncel fiyatlarına bir göz atalım:

1.5L VTEC Benzin Elegance: 976.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

976.000 TL'den başlayan fiyatlarla. 1.5L VTEC Benzin Executive: 1.004.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

Fiat Egea: Fiyat ve Özellikler

Fiat Egea, uygun fiyatı ile bilinen bir diğer otomobil markasıdır. İşte Fiat Egea'nın güncel fiyatları ve özellikleri:

1.4 Fire 95 HP Easy Benzinli (Manuel): Fiyatı 767.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 729.900 TL.

Fiyatı 767.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 729.900 TL. 1.3 M.Jet 95 HP Easy Dizel (Manuel): Fiyatı 935.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 893.900 TL.

Fiyatı 935.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 893.900 TL. 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Dizel (Otomatik): Fiyatı 1.051.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.003.900 TL.

Fiyatı 1.051.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.003.900 TL. 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Elektrikli-Benzinli (Otomatik): Fiyatı 1.154.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.144.900 TL.





Fırsatlar ve Kampanyalar

2023 yılında, otomobil almak isteyenler için harika fırsatlar sunulmaktadır. Honda City'nin uygun fiyatlı modelleri, otomobil tutkunları için cazip hale gelmektedir. Aynı şekilde, Fiat Egea'nın kampanyalı fiyatları da dikkat çekmektedir.

Bu kampanyalar, her iki otomobil markasının da müşterilerine sunduğu avantajlardan sadece birkaçıdır. Hangi otomobili tercih ederseniz edin, 2023 yılında otomobil sahibi olmak artık daha erişilebilir hale gelmiştir.