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Fiat Doblo, Doblo Olalı Böyle Kampanya Görmedi! 6 Kasım 2023 Fiat Doblo Fiyatları

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Fiat Doblo, Doblo Olalı Böyle Kampanya Görmedi! 6 Kasım 2023 Fiat Doblo Fiyatları
Fiat Doblo'nun ticaretteki konumu eskisi gibi sağlam görünmüyor. Değişen tasarımı, fiyat politikası ve donanım seviyesi, aracın rekabetçiliğini etkileyebilir. Ancak Doblo hala birçok ticari kullanıcı için uygun bir seçenek olabilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun modeli seçerken dikkatli olmanız önemlidir.

Fiat Doblo, uzun bir geçmişe sahip olan ticari araçlardan biri olarak tanınır. Ancak zaman içinde değişen pazar koşulları ve rakiplerin yükselişi, Doblo'nun tahtını sarsmış gibi görünüyor. Bu makalede, Fiat Doblo'nun güncel durumunu ve fiyat listesini inceleyeceğiz.

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Fiat Doblo'nun Değişen Yüzü

Fiat Doblo, geçmişte ticaretin kralı olarak bilinirdi. Ancak zamanla aracın tasarımı değişti ve rakipleri, ona yetişmeye başladı. Artık Doblo'nun Citroen Berlingo, Peugeot Rifter gibi rakiplerinden bir farkı kalmadı. Bu nedenle Doblo'nun kendine has çekiciliği azalmış gibi görünüyor.

Fiyat Politikası Değişiyor

Yeni kasa Doblo, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda fiyat politikasıyla da dikkat çekiyor. Eskiden uygun fiyatlarla tüketicilere sunulan Doblo, artık daha rekabetçi bir fiyat politikası izliyor. Ancak bu durum, aracın çekiciliğini olumsuz etkileyebilir.

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Donanım Seviyesi

Fiat Doblo'nun donanım seviyesi de değişti. Eskiden zengin donanım seçeneklerine sahip olan araç, şimdi daha sade bir donanım sunuyor. Baz donanım seviyesinde, 100 beygir gücünde 1.5 litrelik dizel motor ve manuel şanzıman bulunuyor.

Şu anda Türkiye'de sunulan donanım seçenekleri ve fiyatları şu şekildedir:
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  • Easy 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel

    • Fiyatı: 874.900 TL

  • Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Urban Manuel Dizel

    • Fiyatı: 929.900 TL

  • Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Urban Otomatik Dizel

    • Fiyatı: 1.009.900 TL

  • Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Plus Otomatik Dizel

    • Fiyatı: 1.064.900 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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