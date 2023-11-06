Fiat Doblo, Doblo Olalı Böyle Kampanya Görmedi! 6 Kasım 2023 Fiat Doblo Fiyatları
Fiat Doblo, uzun bir geçmişe sahip olan ticari araçlardan biri olarak tanınır. Ancak zaman içinde değişen pazar koşulları ve rakiplerin yükselişi, Doblo'nun tahtını sarsmış gibi görünüyor. Bu makalede, Fiat Doblo'nun güncel durumunu ve fiyat listesini inceleyeceğiz.
Fiat Doblo'nun Değişen Yüzü
Fiat Doblo, geçmişte ticaretin kralı olarak bilinirdi. Ancak zamanla aracın tasarımı değişti ve rakipleri, ona yetişmeye başladı. Artık Doblo'nun Citroen Berlingo, Peugeot Rifter gibi rakiplerinden bir farkı kalmadı. Bu nedenle Doblo'nun kendine has çekiciliği azalmış gibi görünüyor.
Fiyat Politikası Değişiyor
Yeni kasa Doblo, sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda fiyat politikasıyla da dikkat çekiyor. Eskiden uygun fiyatlarla tüketicilere sunulan Doblo, artık daha rekabetçi bir fiyat politikası izliyor. Ancak bu durum, aracın çekiciliğini olumsuz etkileyebilir.
Donanım Seviyesi
Fiat Doblo'nun donanım seviyesi de değişti. Eskiden zengin donanım seçeneklerine sahip olan araç, şimdi daha sade bir donanım sunuyor. Baz donanım seviyesinde, 100 beygir gücünde 1.5 litrelik dizel motor ve manuel şanzıman bulunuyor.
Şu anda Türkiye'de sunulan donanım seçenekleri ve fiyatları şu şekildedir:
Easy 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel
- Fiyatı: 874.900 TL
Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Urban Manuel Dizel
- Fiyatı: 929.900 TL
Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Urban Otomatik Dizel
- Fiyatı: 1.009.900 TL
Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Plus Otomatik Dizel
- Fiyatı: 1.064.900 TL