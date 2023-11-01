Fahrettin Koca: Uyuz vakaları arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Türkiye’nin Filistin için bölgede sahra hastanesi kurmasına ilişkin, şöyle konuştu:

-Gazze için biliyorsunuz bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40’a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar.

-8 ‘Koca Yusuf’ uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımız ile 20 kişilik sağlık ekibimiz, halen orada. Hem Refah Sınır Kapısı’na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı’nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık.