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Fahrettin Koca, 2023 Grip Aşısı Kampanyasını Başlatıyor: Risk Gruplarına Ücretsiz Aşılama Yapılacak

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Fahrettin Koca, 2023 Grip Aşısı Kampanyasını Başlatıyor: Risk Gruplarına Ücretsiz Aşılama Yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı konusunda kritik bir adım attıklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla, "Yılın bu dönemlerinde sıkça görülen grip salgınlarının olumsuz etkilerini minimize etmek, hastalığı daha hafif atlatmayı sağlamak ve toplum sağlığını koruma hedefiyle 2023 yılında grip aşısı kampanyasını 15 Eylül itibarıyla hayata geçirdik," dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı konusunda kritik bir adım attıklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla, "Yılın bu dönemlerinde sıkça görülen grip salgınlarının olumsuz etkilerini minimize etmek, hastalığı daha hafif atlatmayı sağlamak ve toplum sağlığını koruma hedefiyle 2023 yılında grip aşısı kampanyasını 15 Eylül itibarıyla hayata geçirdik," ifadelerini kullandı.

Mevsim Değişikliklerinde Grip Riski: Yetkililer Uyarıyor

Mevsim geçişlerinde grip riskinin yükseldiği dönemlerde, Sağlık Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı geldi. "Lütfen ihmal etmeyin" diyerek, grip aşısı kampanyasının önemini vurguladılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Grip Aşısı Kampanyasının Detaylarını Açıklıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, grip aşısı kampanyasının resmen başladığını belirtti. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre, "Yılın bu dönemlerinde sıkça karşılaştığımız grip salgınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek, hastalığı daha hafif atlatmayı sağlamak ve toplum sağlığına katkı sunmak için 2023 grip aşısı kampanyasını 15 Eylül itibarıyla başlattık."

Ücretsiz Grip Aşısı: Risk Gruplarına Özel İmkanlar

65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanlar ve diğer risk grupları, grip aşısını ücretsiz olarak yaptırabilecekler. Sağlık Bakanlığı, bu konuda "Lütfen bu fırsatı kaçırmayalım" ifadelerini kullandı.

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