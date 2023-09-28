Evlilik Masraflarını Düşündürmeyecek Yeni Reform! Evlilik Kredisindeki Düzenlemeler

Evlilik kredisi, evlenmeyi planlayan çiftler arasında merakla araştırılan bir konu haline geldi. Özellikle 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi fırsatı, evlilik hazırlıkları yapanlar için büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu makalede, evlilik kredisi hakkında bilmeniz gerekenleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarını bulacaksınız.

Evlilik Kredisi Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık." dedi. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi sunacaklarını açıkladı. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmının buraya aktarılacağını belirtti. Banka gelirleri tesis edilene kadar aile ve gençlere yönelik pilot projelerin hayata geçirileceğini ve sonrasında bu projelerin yaygınlaştırılacağını ifade etti. Bu projenin bir parçası olarak, yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını söyledi. Ayrıca, bu uygulamanın öncelikle deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacağını ve genç depremzedelere yuva kurmalarında yardımcı olacağını vurguladı. 150 bin TL evlilik kredisinin yasalaştıktan sonra başlaması bekleniyor.

Evlilik Kredisi Şartları ve Detayları Neler?

150 bin TL evlilik kredisi, iki yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Ayrıca, bu kredi faizsiz olacak ve 48 ay (4 yıl) vadeli olması planlanıyor. Evlilik kredisi ile ilgili tüm şartlar ve detaylar, konunun yasalaşmasının ardından resmi olarak duyurulacaktır. Evlilik kredisinin son detayları açıklandığında, bu habere güncelleme yapılacaktır.

Evlilik kredisi, evlenmek isteyen genç çiftler için maddi olarak rahat bir başlangıç yapma fırsatı sunacak gibi görünüyor. Detayları öğrenmek ve başvuru sürecini takip etmek için güncel haberleri ve resmi duyuruları izlemeye devam edin. Unutmayın ki, evlilik kredisi ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için yetkililere danışmanız önemlidir.