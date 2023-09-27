Evlenme kredisi nasıl alınır ? 150 bin TL| Evlilik kredisi şartları nedir, ne zaman 2023?

Evlilik kredisi detayları belli oldu! Evlilik hazırlığında olan vatandaşları ilgilendiren evlilik kredisi başvuru şartları nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında konuya dair açıklamada bulundu. Ardından ise Evlilik kredisi başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? Evlilik kredisi ne kadar, ödemesi nasıl olacak? soruları tek tek araştırılmaya başladı. İşte son durum.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından, ''Aile ve Gençlik Bankası kanun teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunulacak.



Doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen Devlet gelirinin bir kısmını buraya aktaracağız.



Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız.



Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.'' dedi.



150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilecek. Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. 48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.