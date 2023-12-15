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Evde Bakım Ödemeleri Yeni Yıla Özel Zamlı Olarak Hesaplara Yatmaya Başladı!

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Evde Bakım Ödemeleri Yeni Yıla Özel Zamlı Olarak Hesaplara Yatmaya Başladı!
Evde Bakım Yardımı, Türkiye'nin engelli bireylerine yönelik sağladığı önemli bir destek hizmetidir. Bu hizmet, aileleriyle bir arada kalmalarını sağlarken, aynı zamanda engelli bireylerin temel haklarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Türkiye'nin gelecek vizyonu çerçevesinde, bu tür sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

Türkiye'de engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıran önemli bir destek hizmeti olan Evde Bakım Yardımı, 2006 yılında engelli bireylerin aile ortamında desteklenmelerini amaçlayan bir modelle başladı. Bu özel hizmet modeli, aile bütünlüğünü koruma ve engelli bireylerin evlerinde bakımlarını sağlama amacını taşıyor.

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Aile Odaklı Bakım Hizmeti

Evde Bakım Yardımı, tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlara yönelik bir destek sunmaktadır. Bu konuda açıklamalarda bulunan yetkililerden biri olan Göktaş, engelli vatandaşların temel haklarına tam olarak ulaşmalarını sağlamak adına hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini belirtiyor. Geliştirilen bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri, toplumun her bireyine etkili bir şekilde ulaşmayı hedeflemektedir.

Aylık Ödemeler ve Destek

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapılmaktadır. Göktaş, bu konuda yaptığı açıklamada, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız yardımdan yararlanıyor." ifadelerini kullanmaktadır.

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Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Gelecek Planları

Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarının devam edeceğini belirtiyor. Bu çerçevede yapılan ödemelerin tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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