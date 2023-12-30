Evde Bakım Maaşı Artışı ve Memur Maaş Katsayısı: Güncel Durum ve Beklentiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, asgari ücret zammının duyurulmasının ardından destek ödemelerindeki artışları araştırmaya başladılar. Asgari ücretin yüzde 49 artarak 17.002 TL seviyesine çıkmasıyla birlikte, evde bakım maaşının asgari ücret mi yoksa memur maaşlarına göre mi belirleneceği merak konusu olmuştur. Ayrıca, evde bakım maaşı zammının hangi tarihte açıklanacağı da araştırılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Zammı ve Güncel Durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayında memur maaş katsayısına göre sosyal yardım ödemelerine zam yapması nedeniyle ocak ayında asgari ücret zammına değil, memur maaş katsayısına göre sosyal yardım ödemelerinde artış beklenmektedir. Bu bağlamda, sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, memur maaş katsayısıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Memur maaşlarında yüzde 50'ye yakın bir zam beklentisi olduğundan dolayı, evde bakım maaşında da yüzde 50 oranında bir artışın gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu durumda, şu an 5097 TL olan evde bakım maaşı 7000 TL seviyesine çıkabilir.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Açıklanacak?

Evde bakım maaşının gelecekteki artışıyla birlikte 7000 TL seviyesine ulaşması tahmin edilmektedir. Evde bakım maaşında yaşanacak bu artışın önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın destek ödemelerindeki artışlarla ilgili bilgilendirme yapması da beklenmektedir. Memur maaş zammının netleşmesinin ardından, şubat ayından itibaren zamlı evde bakım maaşı, sosyal ve ekonomik destek ödemesi, yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır. 2024 yılında da ay ortasına doğru bakanlığın destek ödemelerine ilişkin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme metinleri yayımlayacağı tahmin edilmektedir.