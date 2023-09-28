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Ev Sahibi Olmak Hükümetin Yeni Kararıyla Artık Çok Kolay! Faizsiz Kredi Verilecek

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Ev Sahibi Olmak Hükümetin Yeni Kararıyla Artık Çok Kolay! Faizsiz Kredi Verilecek
Türkiye'de faizsiz konut kredisi fırsatlarıyla ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. SGK ve TOKİ iş birliğiyle sunulan bu kredi, düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleri sunuyor. Başvurular için Ziraat Bankası'na başvurabilirsiniz. Ev sahibi olma hayalinizi şimdi gerçekleştirin!

Küresel ve yerel ekonomik piyasaları yakından takip etmek, iş dünyası için büyük önem taşımaktadır. Uluslararası finansal sistemin sürekli bir değişim içinde olması, doğru analizlerin yapılmasını gerektirir. Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ve faiz oranlarındaki artış, bu bağlamda büyük bir rol oynamaktadır ve ne yazık ki bu değişiklikler bankaların kredi faizlerine de yansımıştır.

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Devlet Destekli Kredi Paketleri ve İhtiyaçlar

Bankaların artan kredi faiz oranları, özellikle taşıt, ihtiyaç ve konut kredilerinde ciddi bir mali yük getirmiştir. Bu nedenle, birçok kişi devlet destekli kredi paketlerini dikkatle incelemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan son müjde, bu konuda büyük bir öneme sahiptir. SGK ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle sunulan faizsiz kredi paketi şartları büyük bir ilgi görmektedir.

Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Faizsiz Kredi Fırsatı

Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat ortaya çıkmıştır. TOKİ'nin son duyurusuna göre, belirli şartları sağlayan bireylere faizsiz konut kredisi verileceği duyurulmuştur. Bu, ev sahibi olmak isteyenler için sıradan bir kredi değil, tamamen faizsiz bir kredi fırsatı sunmaktadır.

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Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği

Şehit aileleri, maluller ve dul ile yetimlere yönelik olarak Toplu Konut Fonu tarafından sunulan faizsiz konut kredisi yönetmeliği 21 Eylül 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik sayesinde, faizsiz konut kredisine başvurabilecek kişilerin sayısı genişlemiştir. Başvurular için hak sahiplerinin Ziraat Bankası'na tapu belgesi ile başvurması gerekmektedir. Bu kredi türünde alınacak konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kredi miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından her yıl açıklanan yıllık fiyat artış oranı kadar artırılmaktadır. 2023 yılı için kredi miktarı 396.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Kredi geri ödemesi, hak sahiplerinin maaşının yüzde 25'i kadar kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Kredi vadesi, borcun tamamen ödendiği zamandır ve kredi için herhangi bir faiz uygulanmamaktadır. Ancak kredi açılışında, kredi miktarının yüzde 1'i oranında bir masraf alınmaktadır.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Faizsiz konut kredisi başvurusu yapmak isteyen bir kişi, 120 aylık vadeli 250 bin TL kredi talebinde bulunduğunda aylık taksit ödemesi 2.083 TL olarak hesaplanır. Kredi işlemleri Ziraat Bankası tarafından yürütülmekte olup, SGK'dan hak sahipliği belgesi talep edilir. Bu belgeye sahip olan bireyler, TOKİ tarafından desteklenen faizsiz kredi fırsatından yararlanabilirler. Bu fırsat, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir adım olabilir. Daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Ziraat Bankası ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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