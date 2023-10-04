Ev Alacaklara O Bankadan 160 Ay Vadeli Faizsiz Kredi! Başvuru Şartları Neler?

Konut kredisi ile ev sahibi olmayı düşünenler için büyük gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerine yönelik önemli değişiklikler yapıyor. İşte bu güncellemeler hakkında detaylar:

1. Yeni Konut Kredisi Fırsatı Ne Zaman Geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan düşük faizli yeni konut kredisi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kredi düzenlemesi Ekim ayında Meclis'e sunulacak. İlk ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olacak.

2. Kredi Limiti Ne Kadar Artırılacak?

Özellikle düşük ekspertiz değerine sahip konutlar için kredi limiti şu anda 2 milyon TL civarında. Ancak yeni düzenleme ile bu limitin en azından yüzde 80 oranında artırılması bekleniyor. Bu, daha fazla kişinin ev sahibi olabilmesi anlamına geliyor.

3. Kredi Vadeleri Uzuyor

Geçmiş kampanyalara bakıldığında, kredi vade sürelerinin uzatılması bekleniyor. Özellikle "kalıcı mortgage" olarak bilinen ve 120 ayın ötesinde, 15 yıl veya 180 aya kadar vadelerin sunulabileceği düşünülüyor. Bu, aylık ödemeleri daha uygun hale getirecek.

4. Düşük Faiz Oranları

Son dönemde özellikle özel bankalarda görülen yüksek konut kredisi faiz oranları, yeni kampanya ile düşürülecek. Aylık faiz oranlarının 1.20-1.50 aralığında olması bekleniyor. Bu, ev sahibi olmayı düşünenler için oldukça cazip bir teklif olacak.

5. Kimler Yararlanabilir?

Benzer kampanyalarda olduğu gibi, bu fırsattan yararlanmak için belirli kriterler olabilir. Örneğin, konutun alınacağı şehirde son bir yıl içinde konut satmamış olma şartı getirilebilir. Ayrıca, hisseli bir konuta sahip olanlar için hisse oranının yüzde 50'nin altında olması gerekebilir. İlk kez konut alacak kişiler için de belirli bir süre boyunca o şehirde ikamet etme şartı getirilebilir.