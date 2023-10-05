Esra Erol'da Canlı Yayın Karıştı! Bebeklerin Babası İki Farklı Kişi Çıktı..

Türkiye'nin sevilen talk show programlarından biri olan Esra Erol'da, son bölümde izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programın Batman'dan katılan Betül Yurulmaz, aldatıldığını iddia ederek programdan yardım istedi. Betül Yurulmaz, 12 yıllık eşi Veysel Yurulmaz ile mutlu bir evlilikleri olduğunu ancak son senelerde ilişkilerinin kötüye gittiğini belirtti. Çiftin bir erkek çocukları bulunuyordu.

Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a iş için gitmişti ve bir süre sonra bu seyahatin sonucunda Özge isimli bir kadınla birlikte olduğu ve ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı. Betül, bu durumu öğrenince evlilikleri altüst oldu ve boşanmayı düşünmeye başladı.

DNA Testi Tek Çıkış Yolu Oldu Programın ilerleyen bölümlerinde Betül ve Veysel karşı karşıya geldi. Veysel, Özge ile olan ilişkisini kabul ederek Betül'den boşanmak istediğini belirtti. Betül ise boşanma şartı olarak ikiz bebeklere DNA testi yapılmasını istedi.

Özge, Başlangıçta Karşı Çıktı Özge, başlangıçta DNA testini kabul etmeye isteksizdi. Ancak Veysel'in Betül'den ayrılmak istemesi üzerine sonunda ikna oldu ve testin yapılmasına izin verdi.

Şok Sonuç: Bir Bebek Farklı Babadan! Yapılan DNA testi sonucunda şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Veysel, ikiz bebeklerden sadece birinin biyolojik babası olduğu tespit edildi. Bu olay, tıp dünyasında milyonda bir yaşanan olağanüstü bir durumu ifade ediyor.

Özge'den Şaşırtan Açıklama Programın en çarpıcı anlarından biri, Veysel'in Özge ile ilişkisini sürdürme kararlılığına rağmen Özge'nin açıklamaları oldu. Özge, "Ben Veysel'e aşığım, ayrılmayı düşünmüyorum. Veysel karısından boşanabilir." diyerek stüdyoda gergin bir atmosfer yarattı.

Esra Erol'un programı, bu olayın şokunu atlatmaya çalışırken, izleyiciler ise yaşanan bu olay karşısında büyük bir şaşkınlık içinde kaldı. Programın ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.