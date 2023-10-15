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Erken Kar Yağışıyla İlgili Son Dakika Hava Durumu! Tarih Verildi

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Erken Kar Yağışıyla İlgili Son Dakika Hava Durumu! Tarih Verildi
Kış mevsimi geldiğinde hava durumu değişiyor. Kar yağışları ve soğuk hava dikkat gerektiriyor. Meteoroloji raporlarına kulak verin ve hazırlıklı olun. Hava sıcaklıklarının düşeceği bu dönemde sıcak giyinmeyi unutmayın. Güvende ve sıcak tutun!

Hava durumu Türkiye'de önemli değişikliklerle geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika kodları ile bu kışa dair önemli bilgileri paylaşıyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde yoğun kar yağışları erken başlarken, hava sıcaklıkları hızla değişiyor. İşte güncel hava durumu ve öne çıkan detaylar:

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Kar Yağışıyla İlgili Uyarılar

Türkiye'nin birçok bölgesine erken kara kış geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok il için Meteoroloji'den yoğun yağış uyarıları geldi. Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde aniden düşecek, ve kar yağışı ülke genelinde etkili olacak.

Kar Yağışının Hızı ve Yönü

Kar yağışı doğudan başlayarak batıya doğru ilerliyor. Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı, zamanla batı bölgelerini etkisi altına alacak. İşte kar yağışı için belirlenen tarihler:

  • Kar yağışı için tarih verildi, sadece günler kaldı.
  • Doğudaki bölgelerde kar yağışı daha erken başlayacak, batıda ise hızla yaklaşıyor.

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İl İl Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlar bekleniyor. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya'nın batısı, Tokat ve Karaman çevresinde aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak ve hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecektir.

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Rüzgar Durumu

Rüzgarlar genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Özellikle Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde ve Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli yağışlar olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Toz Taşınımı Uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine, hava kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir. İşte Marmara bölgesinin güncel hava durumu:

  • Edirne: °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
  • Sakarya: 12°C, 24°C Parçalı bulutlu
  • Kırklareli: °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

Hava durumunun hızla değiştiği bu dönemde, güncel hava raporlarını takip etmek ve gerektiğinde tedbirler almak önemlidir. Unutmayın, hava durumu raporlarına dikkat ederek kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

Kaynak:Haber Kaynağı

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