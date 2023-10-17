Erken emeklilik için şartlar yenilendi! 3600 prim ve 15 yıl ile emekli olabilirsiniz

"Emeklilik, çalışan bireylerin hayatlarının bir dönemine ulaştıklarında bekledikleri bir dinlenme noktasıdır. Ancak bazen, emeklilik için gereken prim günlerini tamamlamak için yeterince zamanları olmayabilir veya çalışmaya devam etmek isteyebilirler. İşte tam da bu noktada kısmi emeklilik devreye girer.

Kısmi Emeklilik Koşulları

Kısmi emeklilik için koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte kısmi emeklilik koşullarının genel bir özeti:

Sigorta Başlangıç Tarihi: Sigortalı olanlar için sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı koşullar uygulanır. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik hakkı kazanabilirler.

Prim Gün Sayısı: Prim gün sayısı da kısmi emeklilik için önemlidir. Sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı sayılarda prim günü gerekebilir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksektir.

İşe Başlama Tarihi ve Statü: İşe başlama tarihi ve çalışılan statüye göre değişen yaş sınırları ve prim günü sayıları bulunur.Maluliyet ve Engellilik Durumu: Maluliyeti veya engelliliği nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için daha kolay şartlarda kısmi emeklilik imkânı tanınabilir