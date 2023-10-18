Erken emekli olabilirsiniz ! Fırsatları kaçırmayın

Erken emeklilik, çalışanların dikkate alması gereken önemli bir meseledir. Emeklilik planlaması, bir kişinin çalışma kariyeri boyunca ödeyeceği primlerin, emeklilik yaşının ve alınacak maaşın belirlenmesini içerir. Erken emeklilik isteyenler, belirli yaş ve prim şartlarını karşılamalıdır. Bu süreçte dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır.

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

Kadınlar için emeklilikte önemli bir avantaj, doğum borçlanması hakkıdır. Kadınlar, doğum yapmaları durumunda bu haklarını kullanabilirler.

Her doğum için belirli bir süre boyunca prim borçlanmaları mümkündür. Bu, kadınların emeklilikleri için daha fazla prim günü kazanmalarını sağlar.

BES İLE İKİNCİ EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gelecekteki emekliliğinizi planlamanız ve ek bir emeklilik geliri oluşturmanız için güçlü bir araçtır. BES ile emeklilik hakkı kazanmak için belirli şartlar bulunur.

Yaş Şartı: BES ile emeklilik hakkı kazanabilmek için 56 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.