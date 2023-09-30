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Eris Alarmı: Hayat Eve Sığar Uygulamasındaki Yeni Güncelleme Ne Anlama Geliyor?

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Eris Alarmı: Hayat Eve Sığar Uygulamasındaki Yeni Güncelleme Ne Anlama Geliyor?
Kovit-19'un Eris adında bir yeni varyantı ortaya çıktı. Bu gelişme, birçok kişide geçmiş günlerin kötü anılarının tekrar yaşanabileceği endişesini tazeledi. Ve bu endişeyi daha da artıran bir başka haber daha var: 'Hayat Eve Sığar' adlı mobil uygulama, aylar sonra ilk kez güncellenmeye başlandı.

Kovit-19'un Eris adında bir yeni varyantı ortaya çıktı. Bu gelişme, birçok kişide geçmiş günlerin kötü anılarının tekrar yaşanabileceği endişesini tazeledi. Ve bu endişeyi daha da artıran bir başka haber daha var: 'Hayat Eve Sığar' adlı mobil uygulama, aylar sonra ilk kez güncellenmeye başlandı.

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Hayat Eve Sığar Uygulamasında Yenilikler

Pandeminin başlangıcında Sağlık Bakanlığı tarafından, bireylerin risk durumlarını kontrol edebilmek adına oluşturulan bu uygulama, ulaşım ve ziyaret işlemlerinde büyük bir yardımcı oldu. Ve şimdi, bu uygulama önemli bir güncelleme aldı.

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Sağlık Bakanı'nın Eris Varyantı Açıklaması

Kısa bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Eris varyantının tespit edildiğini belirtti. Ancak, bu konuda panik yapmaya veya ekstra önlemler almaya gerek olmadığını ifade etti. Yine de, HES uygulamasında yapılan bu son güncelleme, birçok kişide eski günlerin endişelerini tekrar gündeme getirdi.

HES Uygulamasının Özellikleri

Peki, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması tam olarak nedir? Bu mobil uygulama, pandemi sürecinde bireylerin sağlığını koruma amacıyla geliştirildi. Kullanıcılarına Kovit-19 hakkında en güncel istatistikleri sunan HES, aynı zamanda riskli bölgeler, hastaneler, eczaneler ve Kovit-19 test sonuçları gibi hayati bilgilere erişim sağlamaktadır. Bu uygulamanın en öne çıkan özelliklerinden biri de, aile bireylerini ekleyerek onların sağlık durumlarını yakından izleme fırsatı sunmasıdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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