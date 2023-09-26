Erdoğan'dan Gençlere Müjde! 5.500 TL Cep Telefon ve Bilgisayar Desteği... Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında gençlerin günlerdir beklediği haberi verdi.

Erdoğan konuşmasında, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9.500'ü geçmeyen teknolojik cihazlar için 5.500 TL'lik destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yönelik diğer desteği de şu şekilde açıkladı;

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere verdiği 3. müjde ise18 yaşına giren gençlere Genç Kart vereceklerini açıkladı. Gençler bu kartla müzelere, sinemalara, tiyatrolara ücretsiz girebilecek.