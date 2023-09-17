Erdoğan'dan Emeklilere Müjde! Cumhuriyet Bayramı İkramiyesine Yüzde Yüz Zam

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin en az 10 bin lira olması gerektiğini açıkça ifade ederek, emeklilerin maddi zorluklarla mücadele ettiğini ve aylık gelirlerindeki artışın yanı sıra bayram ikramiyelerinin de artırılması gerektiğini vurguladı.

Emekliler, uzun yıllar boyunca ülkeye hizmet etmiş bireyler olarak toplumun saygı ve takdirini hak ediyorlar. Ancak emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, onların refah düzeyini artırmak ve onlara daha fazla destek sağlamak kaçınılmaz hale geliyor. Bu bağlamda, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin artırılması talebi oldukça haklı ve mantıklı bir taleptir.

Kazım Ergün, emeklilerin aylıklarına yapılacak olan artışın yanı sıra bayram ikramiyelerinin de artırılması gerektiğine dikkat çekti. Emekliler, emeklilik sonrası hayatlarını sürdürmek için aylık gelirlerine güvenmek zorunda kalan bir kesimdir. Ancak en temel ihtiyaçlarını karşılamak bile bazen zor olabilmektedir. Bu nedenle, bayram ikramiyeleri gibi ek gelirler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olabilir.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin ulusal bir bayramıdır ve her yıl büyük bir coşku ve gurur ile kutlanır. Bu önemli günün bir parçası olarak emeklilere verilen ikramiye, hem emeklilerin mutlu olmalarını sağlar hem de bayramın anlamını daha derinleştirir. Ancak, bu ikramiyenin yetersiz olduğu düşünülüyorsa, emeklilerin bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşamaları mümkün olmaz.

Ergün'ün belirttiği gibi, emeklilerin ekonomik refahlarının artırılması sadece bir bayram ikramiyesi ile sınırlı değil. Aylıklara yapılacak olan zam, emeklilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için çok önemlidir. Emekliler, yıllarca çalışarak ülkeye hizmet etmişlerdir ve emeklerinin karşılığını almalıdırlar.

Kazım Ergün, aynı zamanda emeklilerin bayram ikramiyelerinin alım gücünün korunması gerektiğine de vurgu yapmıştır. İkramiyelerin alım gücünün zamanla azalması, emeklilerin finansal olarak daha fazla zorluk yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin enflasyon oranlarına uygun olarak artırılması önemlidir.

TÜED Genel Başkanı, geçmişte elde ettikleri başarıyı da anımsatmış ve bayram ikramiyelerinin 2018 yılında bin lira olarak başladığını, ancak 2021 yılında yüzde 10 artırılarak 1100 liraya çıkarıldığını belirtti. Ancak, bu artışın alım gücünü koruyamadığını ve emeklilerin daha fazla desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Son olarak, emeklilerin aylıklarına yapılacak zamın Meclis'in açılmasını beklediğini ve ekim ayında zammın gerçekleşmesini talep ettikleri bilgisini paylaşan Ergün, kasım ve aralık aylarında zammın yapılmasıyla ilgili endişeleri de dile getirdi. Emekliler için mali desteklerin zamanında ve etkili bir şekilde sağlanması, onların yaşam kalitelerini artırmak için önemlidir.