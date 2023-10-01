Erdoğan'dan Emekli Maaş Zammına Dair Flaş Açıklama! Emekli Maaşı En Düşük...

2023 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artış, en düşük maaşı 7 bin 500 TL olarak belirledi. Yaşam maliyetlerinin artması ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle emekliler ek zam talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşına Zam Açıklaması

TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yapılan toplantının ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Emeklilere ek zam yapılacak mı?" sorusuna, Erdoğan "Vedat Bey gerekeni söyledi" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca "Yılbaşına kadar zam duyurusu olacak mı?" sorusuna "İnşallah" cevabını vererek, olumlu bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.

Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Ekonomi uzmanı Muhammet Bayram, emekli maaşlarına yapılacak ek zamla ilgili olarak bazı tahminlerde bulundu. Bayram, Meclis'in açılmasıyla birlikte alınacak ekonomik ve siyasi kararlar doğrultusunda emeklilere yönelik bir ara zam çalışması yapılmasını beklediğini belirtti. Ek olarak, emekli maaşının en az 10 bin TL olması gerektiğini ve bu maaşın üzerindeki her artışın oransal olarak emeklilere daha fazla yansıtılacağını dile getirdi.

Çalışma Bakanı'ndan Zam Açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarına yaklaşık yüzde 50'lik bir artış yapılacağını açıkladı. Bu artışın, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile oluşacağı belirtildi. Muhammet Bayram ise en az yüzde 40-45'lik bir artış beklentisi içinde olduğunu ve asgari ücretin minimum 15 bin TL olacağını ifade etti.

2023 yılında emekli maaşlarına yapılacak zamlar, emeklilerin ekonomik durumlarını doğrudan etkileyerek yaşam kalitelerini artırma potansiyeline sahiptir. Devlet yetkililerinin ve ekonomi uzmanlarının açıklamaları doğrultusunda, emeklilere yönelik pozitif gelişmelerin yaşanması bekleniyor.